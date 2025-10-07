कंपनी निर्देशिका
Deloitte
  • वेतन
  • अकाउंटेंट

  • Auditor

  • San Francisco Bay Area

Deloitte Auditor वेतन San Francisco Bay Area में

Deloitte में Auditor मुआवजा in San Francisco Bay Area L1 के लिए प्रति year $83.2K से L5 के लिए प्रति year $126K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in San Francisco Bay Area पैकेज कुल $100K है। Deloitte के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/7/2025

औसत स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
L1
$83.2K
$83.2K
$0
$0
L2
$81.5K
$81.5K
$0
$0
L3
$85.7K
$84.2K
$0
$1.5K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Deloitte में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Deloitte in San Francisco Bay Area में Auditor के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $128,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Deloitte में Auditor भूमिका in San Francisco Bay Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $100,000 है।

