Deloitte
Deloitte Auditor वेतन Greater Los Angeles Area में

Deloitte में Auditor मुआवजा in Greater Los Angeles Area L1 के लिए प्रति year $72.5K से L3 के लिए प्रति year $114K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Los Angeles Area पैकेज कुल $83K है।

स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
L1
$72.5K
$72.5K
$0
$0
L2
$81K
$81K
$0
$0
L3
$114K
$107K
$0
$7.5K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Deloitte में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Deloitte in Greater Los Angeles Area में Auditor के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $117,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Deloitte में Auditor भूमिका in Greater Los Angeles Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $83,000 है।

