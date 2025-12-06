Dell Technologies प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजर वेतन

Dell Technologies में औसत प्रोडक्ट डिज़ाइन मैनेजर कुल मुआवजा in China प्रति year CN¥869K से CN¥1.24M तक है। Dell Technologies के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/6/2025

औसत कुल मुआवजा $140K - $163K China सामान्य रेंज संभावित रेंज $122K $140K $163K $174K सामान्य रेंज संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 33.3 % वर्ष 1 33.3 % वर्ष 2 33.3 % वर्ष 3 स्टॉक प्रकार RSU Dell Technologies में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 33.3 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 33.30 % वार्षिक )

33.3 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 33.30 % वार्षिक )

33.3 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 33.30 % वार्षिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Dell Technologies ?