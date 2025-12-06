Dell Technologies मार्केटिंग ऑपरेशन्स वेतन

कंपनी निर्देशिका
Dell Technologies में मार्केटिंग ऑपरेशन्स मुआवजा in United States L5 के लिए प्रति year $124K से L9 के लिए प्रति year $172K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $170K है। Dell Technologies के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/6/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L5
$124K
$121K
$0
$3.3K
L6
$131K
$118K
$0
$13K
L7
$127K
$118K
$0
$9.5K
L8
$146K
$133K
$1.1K
$11.9K
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
वेस्टिंग अनुसूची

33.3%

वर्ष 1

33.3%

वर्ष 2

33.3%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Dell Technologies में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.30% वार्षिक)



सामान्य प्रश्न

Dell Technologies in United States में मार्केटिंग ऑपरेशन्स के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $193,400 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Dell Technologies में मार्केटिंग ऑपरेशन्स भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $165,000 है।

अन्य संसाधन

