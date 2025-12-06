कंपनी निर्देशिका
Dell Technologies
Dell Technologies इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर वेतन

Dell Technologies में औसत इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर कुल मुआवजा in Singapore प्रति year SGD 43.4K से SGD 60.8K तक है। Dell Technologies के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/6/2025

औसत कुल मुआवजा

$36.4K - $42.3K
Singapore
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$33.6K$36.4K$42.3K$47K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची

33.3%

वर्ष 1

33.3%

वर्ष 2

33.3%

वर्ष 3

स्टॉक प्रकार
RSU

Dell Technologies में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 33.3% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (33.30% वार्षिक)

  • 33.3% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (33.30% वार्षिक)



सामान्य प्रश्न

Dell Technologies in Singapore में इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज SGD 60,774 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Dell Technologies में इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर भूमिका in Singapore के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा SGD 43,410 है।

अन्य संसाधन

