Dell Technologies इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर वेतन

Dell Technologies में औसत इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर कुल मुआवजा in Singapore प्रति year SGD 43.4K से SGD 60.8K तक है। Dell Technologies के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/6/2025

औसत कुल मुआवजा $36.4K - $42.3K Singapore सामान्य रेंज संभावित रेंज $33.6K $36.4K $42.3K $47K सामान्य रेंज संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 33.3 % वर्ष 1 33.3 % वर्ष 2 33.3 % वर्ष 3 स्टॉक प्रकार RSU Dell Technologies में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 33.3 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 33.30 % वार्षिक )

33.3 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 33.30 % वार्षिक )

33.3 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 33.30 % वार्षिक )

