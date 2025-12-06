Dell Technologies फैसिलिटीज़ मैनेजर वेतन

Dell Technologies में औसत फैसिलिटीज़ मैनेजर कुल मुआवजा in Taiwan प्रति year NT$14.41M से NT$20.92M तक है। Dell Technologies के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/6/2025

औसत कुल मुआवजा $534K - $620K Taiwan सामान्य रेंज संभावित रेंज $471K $534K $620K $683K सामान्य रेंज संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 33.3 % वर्ष 1 33.3 % वर्ष 2 33.3 % वर्ष 3 स्टॉक प्रकार RSU Dell Technologies में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 33.3 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 33.30 % वार्षिक )

33.3 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 33.30 % वार्षिक )

33.3 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 33.30 % वार्षिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Dell Technologies ?