Dell Technologies एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट वेतन

Dell Technologies में औसत एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट कुल मुआवजा in United States प्रति year $33.2K से $47.2K तक है। Dell Technologies के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/6/2025

औसत कुल मुआवजा $37.6K - $42.8K United States सामान्य रेंज संभावित रेंज $33.2K $37.6K $42.8K $47.2K सामान्य रेंज संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य 33.3 % वर्ष 1 33.3 % वर्ष 2 33.3 % वर्ष 3 स्टॉक प्रकार RSU Dell Technologies में, RSUs 3-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 33.3 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 33.30 % वार्षिक )

33.3 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 33.30 % वार्षिक )

33.3 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 33.30 % वार्षिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Dell Technologies ?