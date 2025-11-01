Databricks सोल्यूशन आर्किटेक्ट वेतन

कंपनी निर्देशिका
Databricks
Databricks में सोल्यूशन आर्किटेक्ट मुआवजा in United States L3 के लिए प्रति year $218K से L7 के लिए प्रति year $474K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $312K है। Databricks के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/1/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L3
Solution Architect
$218K
$137K
$43.7K
$37.3K
L4
$271K
$157K
$73.8K
$40K
L5
Senior Solution Architect
$341K
$178K
$121K
$41.7K
L6
Staff Solution Architect
$358K
$196K
$115K
$47.6K
देखें 2 अधिक स्तर
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Databricks में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



शामिल पदनाम

डेटा आर्किटेक्ट

क्लाउड आर्किटेक्ट

क्लाउड सिक्योरिटी आर्किटेक्ट

सामान्य प्रश्न

Databricks in United States में सोल्यूशन आर्किटेक्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $474,055 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Databricks में सोल्यूशन आर्किटेक्ट भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $312,000 है।

अन्य संसाधन