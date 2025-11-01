Databricks प्रोडक्ट मैनेजर वेतन

Databricks में प्रोडक्ट मैनेजर मुआवजा in United States L3 के लिए प्रति year $212K से L7 के लिए प्रति year $852K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $382K है। Databricks के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/1/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L3
$212K
$133K
$63.3K
$14.9K
L4
$221K
$190K
$20K
$10.5K
L5
$367K
$198K
$156K
$13.4K
L6
$638K
$220K
$384K
$34K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Databricks में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)