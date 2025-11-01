कंपनी निर्देशिका
Databricks
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
Databricks मार्केटिंग ऑपरेशन्स वेतन

Databricks में औसत मार्केटिंग ऑपरेशन्स कुल मुआवजा in United States प्रति year $545K से $777K तक है। Databricks के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/1/2025

औसत कुल मुआवजा

$624K - $731K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$545K$624K$731K$777K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Databricks में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Databricks in United States में मार्केटिंग ऑपरेशन्स के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $777,173 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Databricks में मार्केटिंग ऑपरेशन्स भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $544,685 है।

