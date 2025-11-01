कंपनी निर्देशिका
Databricks
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
Databricks इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी) वेतन

Databricks के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/1/2025

औसत कुल मुआवजा

£16.1K - £19.4K
United Kingdom
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
£15K£16.1K£19.4K£20.5K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Databricks में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Databricks में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी) के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज £20,459 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Databricks में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आई टी) भूमिका के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा £14,992 है।

