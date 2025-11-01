कंपनी निर्देशिका
Databricks
Databricks कस्टमर सर्विस वेतन

Databricks में मध्यक कस्टमर सर्विस मुआवजा in India पैकेज प्रति year कुल ₹3.62M है। Databricks के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/1/2025

औसत पैकेज
company icon
Databricks
Senior Technical Solutions Engineer
Bengaluru, KA, India
प्रति वर्ष कुल
₹3.62M
स्तर
L5
मूल वेतन
₹3.62M
Stock (/yr)
₹0
बोनस
₹0
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
11 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Databricks?
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Databricks में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Databricks in India में कस्टमर सर्विस के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹3,618,448 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Databricks में कस्टमर सर्विस भूमिका in India के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹3,615,580 है।

अन्य संसाधन