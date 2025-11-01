कंपनी निर्देशिका
Databricks
Databricks कॉर्पोरेट डेवलपमेंट वेतन

Databricks में औसत कॉर्पोरेट डेवलपमेंट कुल मुआवजा प्रति year $563K से $771K तक है। Databricks के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/1/2025

औसत कुल मुआवजा

$610K - $724K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$563K$610K$724K$771K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

Don't get lowballed

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Databricks में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Databricks में कॉर्पोरेट डेवलपमेंट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $770,500 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Databricks में कॉर्पोरेट डेवलपमेंट भूमिका के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $562,800 है।

