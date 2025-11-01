कंपनी निर्देशिका
Databricks
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
    Levels FYI Logo
  • वेतन
  • बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर

  • सभी बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर वेतन

Databricks बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर वेतन

Databricks में बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर मुआवजा L6 के लिए प्रति year $235K है। Databricks के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/1/2025

औसत कुल मुआवजा

$196K - $237K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$181K$196K$237K$252K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
औसत वेतन के आधार पर स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$235K
$149K
$64K
$22.5K
देखें 2 अधिक स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Databricks में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा। और जानें

यह साइट reCAPTCHA और गूगल द्वारा सुरक्षित है गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तें लागू होती हैं।

सामान्य प्रश्न

Databricks में बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $252,300 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Databricks में बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर भूमिका के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $180,525 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Databricks के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Scale AI
  • Carta
  • Tanium
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन