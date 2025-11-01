Databricks बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर वेतन

Databricks में बिज़नेस ऑपरेशन्स मैनेजर मुआवजा L6 के लिए प्रति year $235K है। Databricks के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 11/1/2025
औसत कुल मुआवजा
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$235K
$149K
$64K
$22.5K
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Databricks में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)