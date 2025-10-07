D2L फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Canada में

D2L में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Canada L1 के लिए प्रति year CA$71.7K से L4 के लिए प्रति year CA$143K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Canada पैकेज कुल CA$97.8K है। D2L के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/7/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
L1
CA$71.7K
CA$70.4K
CA$308.6
CA$1K
L2
CA$95.7K
CA$91.7K
CA$1.1K
CA$2.9K
L3
CA$97.9K
CA$93K
CA$2K
CA$2.9K
L4
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
