CyberArk Cloud Security Architect वेतन Israel में

CyberArk में औसत Cloud Security Architect कुल मुआवजा in Israel प्रति year ₪246K से ₪359K तक है। CyberArk के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/7/2025

💰 सभी देखें सैलरी

₪160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

CyberArk में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)



सामान्य प्रश्न

CyberArk in Israel में Cloud Security Architect के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₪304,234 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
CyberArk में Cloud Security Architect भूमिका in Israel के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₪161,112 है।

