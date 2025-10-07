कंपनी निर्देशिका
CyberArk डेवऑप्स इंजीनियर वेतन

CyberArk में मध्यक डेवऑप्स इंजीनियर मुआवजा in Israel पैकेज प्रति year कुल ₪203K है। CyberArk के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/7/2025

औसत पैकेज
company icon
CyberArk
DevOps Engineer
Petach Tikva, HM, Israel
प्रति वर्ष कुल
₪203K
स्तर
L4
मूल वेतन
₪128K
Stock (/yr)
₪66.5K
बोनस
₪9.3K
कंपनी में वर्ष
3 वर्ष
अनुभव के वर्ष
10 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं CyberArk?

₪160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
डेटा एक्सपोर्ट करेंखुली नौकरियां देखें

वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

CyberArk में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)



सामान्य प्रश्न

CyberArk in Israel में डेवऑप्स इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₪431,991 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
CyberArk में डेवऑप्स इंजीनियर भूमिका in Israel के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₪174,715 है।

