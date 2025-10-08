कंपनी निर्देशिका
CVS Health
  • वेतन
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • New York City Area

CVS Health फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन New York City Area में

CVS Health में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in New York City Area L1 के लिए प्रति year $122K से L3 के लिए प्रति year $138K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in New York City Area पैकेज कुल $140K है। CVS Health के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/8/2025

औसत स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
L1
Software Engineer(प्रवेश स्तर)
$122K
$118K
$83
$4.3K
L2
Senior Software Engineer I
$109K
$98.3K
$0
$10.7K
L3
Senior Software Engineer II
$138K
$100K
$0
$38.3K
L4
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
देखें 2 अधिक स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
योगदान दें
में करियर स्तर क्या हैं CVS Health?

अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा। और जानें

यह साइट reCAPTCHA और गूगल द्वारा सुरक्षित है गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तें लागू होती हैं।

सामान्य प्रश्न

CVS Health in New York City Area में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $172,500 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
CVS Health में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in New York City Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $131,125 है।

