CVS Health फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन New York City Area में

CVS Health में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in New York City Area L1 के लिए प्रति year $122K से L3 के लिए प्रति year $138K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in New York City Area पैकेज कुल $140K है। CVS Health के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/8/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
L1
$122K
$118K
$83
$4.3K
L2
$109K
$98.3K
$0
$10.7K
L3
$138K
$100K
$0
$38.3K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
