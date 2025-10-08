कंपनी निर्देशिका
CVS Health फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Dallas Area में

CVS Health में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Dallas Area L1 के लिए प्रति year $107K है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Dallas Area पैकेज कुल $100K है। CVS Health के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/8/2025

औसत स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
L1
Software Engineer(प्रवेश स्तर)
$107K
$105K
$0
$2.3K
L2
Senior Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
Senior Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
सामान्य प्रश्न

CVS Health in Greater Dallas Area में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $129,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
CVS Health में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Greater Dallas Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $100,000 है।

