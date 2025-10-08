CVS Health फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

CVS Health में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States L1 के लिए प्रति year $113K से L4 के लिए प्रति year $153K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $131K है। CVS Health के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/8/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
L1
$113K
$107K
$656
$4.8K
L2
$121K
$113K
$0
$7.5K
L3
$153K
$133K
$0
$20K
L4
$153K
$134K
$0
$18.7K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
