CVS Health बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन United States में

CVS Health में बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States L1 के लिए प्रति year $112K से L5 के लिए प्रति year $197K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $121K है। CVS Health के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/8/2025

औसत स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
L1
Software Engineer(प्रवेश स्तर)
$112K
$107K
$0
$5.4K
L2
Senior Software Engineer I
$122K
$113K
$48
$8.5K
L3
Senior Software Engineer II
$140K
$129K
$0
$11K
L4
Lead Software Engineer
$160K
$147K
$3.8K
$9.4K
$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
में करियर स्तर क्या हैं CVS Health?

सामान्य प्रश्न

CVS Health in United States में बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $197,067 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
CVS Health में बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $123,000 है।

