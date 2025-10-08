CVS Health बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन United States में

CVS Health में बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States L1 के लिए प्रति year $112K से L5 के लिए प्रति year $197K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $121K है। CVS Health के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/8/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
L1
$112K
$107K
$0
$5.4K
L2
$122K
$113K
$48
$8.5K
L3
$140K
$129K
$0
$11K
L4
$160K
$147K
$3.8K
$9.4K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
