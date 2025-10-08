कंपनी निर्देशिका
CVS Health
CVS Health बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Greater Chicago Area में

CVS Health में बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Greater Chicago Area L1 के लिए प्रति year $89.4K है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Chicago Area पैकेज कुल $112K है। CVS Health के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/8/2025

औसत स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
L1
Software Engineer(प्रवेश स्तर)
$89.4K
$85.4K
$0
$4K
L2
Senior Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
Senior Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
देखें 2 अधिक स्तर
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
में करियर स्तर क्या हैं CVS Health?

सामान्य प्रश्न

CVS Health in Greater Chicago Area में बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $231,200 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
CVS Health में बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Greater Chicago Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $155,000 है।

