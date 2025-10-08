CVS Health Health Informatics वेतन

CVS Health में Health Informatics मुआवजा in United States Data Scientist के लिए प्रति year $137K से Lead Director के लिए प्रति year $286K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $164K है। CVS Health के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/8/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
Data Scientist
$137K
$128K
$0
$9.4K
Senior Data Scientist I
$169K
$155K
$0
$13.9K
Senior Data Scientist II
$176K
$161K
$0
$15.5K
Lead Data Scientist
$211K
$186K
$5.9K
$19.3K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***