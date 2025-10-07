कंपनी निर्देशिका
Cvent फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन United States में

Cvent में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States Software Engineer I के लिए प्रति year $105K से Lead Software Engineer के लिए प्रति year $163K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $114K है। Cvent के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/7/2025

औसत स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
Software Engineer I
(प्रवेश स्तर)
$105K
$101K
$0
$4.5K
Software Engineer II
$117K
$110K
$0
$6.2K
Senior Software Engineer
$155K
$144K
$0
$11K
Lead Software Engineer
$163K
$153K
$0
$10.3K
देखें 1 अधिक स्तर
में करियर स्तर क्या हैं Cvent?

सामान्य प्रश्न

Cvent in United States में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $166,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Cvent में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $114,000 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Cvent के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

