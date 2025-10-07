Cvent फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Northern Virginia Washington DC में

Cvent में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Northern Virginia Washington DC Software Engineer I के लिए प्रति year $106K से Lead Software Engineer के लिए प्रति year $157K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Northern Virginia Washington DC पैकेज कुल $108K है। Cvent के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/7/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
Software Engineer I
$106K
$101K
$0
$5.4K
Software Engineer II
$121K
$113K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$157K
$150K
$0
$7.3K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
|कोई वेतन नहीं मिला
