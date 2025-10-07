कंपनी निर्देशिका
Cvent
  • वेतन
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • Northern Virginia Washington DC

Cvent फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Northern Virginia Washington DC में

Cvent में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Northern Virginia Washington DC Software Engineer I के लिए प्रति year $106K से Lead Software Engineer के लिए प्रति year $157K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Northern Virginia Washington DC पैकेज कुल $108K है। Cvent के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/7/2025

औसत स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
Software Engineer I
(प्रवेश स्तर)
$106K
$101K
$0
$5.4K
Software Engineer II
$121K
$113K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$157K
$150K
$0
$7.3K
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
में करियर स्तर क्या हैं Cvent?

सामान्य प्रश्न

Cvent in Northern Virginia Washington DC में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $164,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Cvent में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Northern Virginia Washington DC के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $109,000 है।

