Cvent फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन India में

Cvent में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in India Software Engineer II के लिए प्रति year ₹1.97M से Senior Software Engineer के लिए प्रति year ₹3.28M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in India पैकेज कुल ₹2.83M है। Cvent के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/7/2025

औसत स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
Software Engineer I
(प्रवेश स्तर)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.97M
₹1.75M
₹70.4K
₹146K
Senior Software Engineer
₹3.28M
₹2.79M
₹0
₹490K
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
देखें 1 अधिक स्तर
मुआवजा जोड़ेंस्तरों की तुलना करें

सामान्य प्रश्न

Cvent in India में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज ₹5,887,417 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Cvent में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in India के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा ₹2,114,682 है।

