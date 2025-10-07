Cvent फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन India में

Cvent में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in India Software Engineer II के लिए प्रति year ₹1.97M से Senior Software Engineer के लिए प्रति year ₹3.28M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in India पैकेज कुल ₹2.83M है। Cvent के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/7/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.97M
₹1.75M
₹70.4K
₹146K
Senior Software Engineer
₹3.28M
₹2.79M
₹0
₹490K
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
