Cvent बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Cvent में बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States Software Engineer I के लिए प्रति year $108K से Lead Software Engineer के लिए प्रति year $147K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $111K है। Cvent के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/7/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
Software Engineer I
$108K
$103K
$0
$4.3K
Software Engineer II
$121K
$113K
$0
$8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$147K
$131K
$2K
$14K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
