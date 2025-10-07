कंपनी निर्देशिका
Cubic Telecom
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
    Levels FYI Logo
  • वेतन
  • सॉफ्टवेयर इंजीनियर

  • फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

Cubic Telecom फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Cubic Telecom में मध्यक फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Ireland पैकेज प्रति year कुल €57K है। Cubic Telecom के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/7/2025

औसत पैकेज
company icon
Cubic Telecom
Software Engineer
Dublin, DN, Ireland
प्रति वर्ष कुल
€57K
स्तर
L1
मूल वेतन
€57K
Stock (/yr)
€0
बोनस
€0
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
5 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Cubic Telecom?

€142K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से €26.6K+ (कभी-कभी €266K+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
डेटा एक्सपोर्ट करेंखुली नौकरियां देखें

योगदान दें

अपने इनबॉक्स में सत्यापित वेतन प्राप्त करें

सत्यापित की सदस्यता लें सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑफर्स.आपको ईमेल द्वारा मुआवजे के विवरण का विश्लेषण मिलेगा। और जानें

यह साइट reCAPTCHA और गूगल द्वारा सुरक्षित है गोपनीयता नीति और सेवा की शर्तें लागू होती हैं।

सामान्य प्रश्न

Cubic Telecom in Ireland में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज €88,863 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Cubic Telecom में फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in Ireland के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा €56,972 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Cubic Telecom के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Netflix
  • DoorDash
  • Microsoft
  • Flipkart
  • Spotify
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन