Cruise रिसर्च साइंटिस्ट वेतन San Francisco Bay Area में

Cruise में रिसर्च साइंटिस्ट मुआवजा in San Francisco Bay Area L4 के लिए प्रति year $392K से L6 के लिए प्रति year $678K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in San Francisco Bay Area पैकेज कुल $515K है। Cruise के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/7/2025

औसत स्तर
स्तरों की तुलना करें
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
L3
Software Engineer(प्रवेश स्तर)
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Senior Software Engineer I
$392K
$220K
$123K
$49.5K
L5
Senior Software Engineer II
$449K
$211K
$221K
$16.6K
L6
Staff Software Engineer
$678K
$259K
$371K
$47.4K
देखें 3 अधिक स्तर
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Cruise में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.



सामान्य प्रश्न

Cruise in San Francisco Bay Area में रिसर्च साइंटिस्ट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $678,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Cruise में रिसर्च साइंटिस्ट भूमिका in San Francisco Bay Area के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $513,000 है।

