Cruise बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन United States में

Cruise में बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in United States L3 के लिए प्रति year $255K से L6 के लिए प्रति year $710K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $362K है। Cruise के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/7/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
L3
$255K
$154K
$53.6K
$47.2K
L4
$318K
$193K
$80.9K
$44.3K
L5
$371K
$204K
$122K
$45.4K
L6
$710K
$263K
$349K
$98.8K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Cruise में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)
Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.