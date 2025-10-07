कंपनी निर्देशिका
Cruise
Cruise यूएक्स डिजाइनर वेतन

Cruise में यूएक्स डिजाइनर मुआवजा in United States L4 के लिए प्रति year $254K से L5 के लिए प्रति year $262K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $265K है। Cruise के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/7/2025

औसत स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक ()
बोनस
L3
Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Senior Product Designer I
$254K
$164K
$48.4K
$42.3K
L5
Senior Product Designer II
$262K
$182K
$49.9K
$30.2K
L6
Staff Product Designer
$ --
$ --
$ --
$ --
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

Cruise में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (6.25% त्रैमासिक)

Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.



सामान्य प्रश्न

Cruise in United States में यूएक्स डिजाइनर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $325,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Cruise में यूएक्स डिजाइनर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $257,000 है।

