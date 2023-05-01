कंपनी निर्देशिका
Crossover Health
यहां काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

Crossover Health वेतन

Crossover Health का वेतन कम-अंत में में एक ग्राहक सेवा के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजा $39,322 से लेकर उच्च-अंत में में एक उत्पाद डिजाइनर के लिए $154,350 तक है। Levels.fyi वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों से गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Crossover Health. अंतिम अपडेट: 8/21/2025

$160K

भुगतान पाएं, नहीं खेले जाएं

हमने हजारों ऑफर का मोलभाव किया है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) वृद्धि प्राप्त करते हैं। अपना वेतन मोलभाव करवाएं या अपना रिज़्यूमे समीक्षा करवाएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रोजाना यह करने वाले भर्तीकर्ताओं द्वारा।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $145K
ग्राहक सेवा
$39.3K
विपणन
$110K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
उत्पाद डिजाइनर
$154K
आपका शीर्षक गायब है?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पृष्ठ या अपना वेतन जोड़ें पृष्ठ अनलॉक करने में मदद के लिए।


अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

The highest paying role reported at Crossover Health is उत्पाद डिजाइनर at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $154,350. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Crossover Health is $127,723.

विशेष नौकरियां

    Crossover Health के लिए कोई विशेष नौकरी नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Spotify
  • Apple
  • Dropbox
  • Coinbase
  • Intuit
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन