कंपनी निर्देशिका
Crescent Pass Energy
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

Crescent Pass Energy वेतन

Crescent Pass Energy का मध्यक वेतन चीफ ऑफ स्टाफ के लिए $161,700 है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Crescent Pass Energy. अंतिम अपडेट: 9/3/2025

$160K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

चीफ ऑफ स्टाफ
$162K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


सामान्य प्रश्न

Crescent Pass Energy में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका चीफ ऑफ स्टाफ at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $161,700 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Crescent Pass Energy में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $161,700 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Crescent Pass Energy के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • PayPal
  • DoorDash
  • Apple
  • Snap
  • Netflix
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन