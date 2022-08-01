कंपनी निर्देशिका
Creed Interactive
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें

Creed Interactive वेतन

Creed Interactive का मध्यक वेतन प्रोडक्ट डिज़ाइनर के लिए $102,000 है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Creed Interactive. अंतिम अपडेट: 9/12/2025

$160K

वेतन पाएं, धोखा नहीं

हमने हजारों ऑफर्स पर बातचीत की है और नियमित रूप से $30K+ (कभी-कभी $300K+) की वृद्धि हासिल करते हैं। अपने वेतन पर बातचीत कराएं या अपना रिज्यूमे समीक्षा कराएं वास्तविक विशेषज्ञों द्वारा - रिक्रूटर्स जो इसे प्रतिदिन करते हैं।

प्रोडक्ट डिज़ाइनर
$102K
आपका पद दिखाई नहीं दे रहा?

हमारे पर सभी वेतन खोजें मुआवजा पेज या अपना वेतन जोड़ें पेज अनलॉक करने में मदद के लिए।


सामान्य प्रश्न

Creed Interactive में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका प्रोडक्ट डिज़ाइनर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $102,000 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Creed Interactive में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $102,000 है।

फीचर्ड जॉब्स

    Creed Interactive के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली

संबंधित कंपनियां

  • Facebook
  • Snap
  • Databricks
  • Amazon
  • Airbnb
  • सभी कंपनियां देखें ➜

अन्य संसाधन