Creed Interactive में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका प्रोडक्ट डिज़ाइनर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $102,000 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Creed Interactive के कर्मचारियों को कितना वेतन मिलता है?
Creed Interactive में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $102,000 है।
Creed Interactive वेतन
जॉब टाइटल
मीडियन कुल वेतन
Product Designer Salary
$102,000
फीचर्ड जॉब्स
Creed Interactive के लिए कोई फीचर्ड जॉब्स नहीं मिली