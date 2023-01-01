कंपनी निर्देशिका
Credit Agricole
Credit Agricole वेतन

Credit Agricole का वेतन निम्न स्तर पर सेल्स के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $30,815 से उच्च स्तर पर इन्वेस्टमेंट बैंकर के लिए $191,100 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Credit Agricole.

$160K

डेटा साइंटिस्ट
Median $70.1K
सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $44.9K
बिज़नेस एनालिस्ट
$45.5K

बिज़नेस डेवलपमेंट
$40.4K
ह्यूमन रिसोर्सेज
$35.7K
इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट (आईटी)
$180K
इन्वेस्टमेंट बैंकर
$191K
लीगल
$79.5K
प्रोडक्ट मैनेजर
$127K
प्रोजेक्ट मैनेजर
$62.5K
सेल्स
$30.8K
सोल्यूशन आर्किटेक्ट
$47.2K
सामान्य प्रश्न

Credit Agricole में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका इन्वेस्टमेंट बैंकर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $191,100 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Credit Agricole में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $54,842 है।

