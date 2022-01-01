कंपनी निर्देशिका
CoStar Group
CoStar Group वेतन

CoStar Group का वेतन निम्न स्तर पर कस्टमर सर्विस के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $60,000 से उच्च स्तर पर टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर के लिए $241,200 तक है।

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Associate Software Engineer $116K
Software Engineer I $123K
Software Engineer II $132K
Senior Software Engineer $160K
Lead Software Engineer $186K

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

नेटवर्किंग इंजीनियर

डेवऑप्स इंजीनियर

डेटा साइंटिस्ट
Median $129K
Cybersecurity Analyst
Median $170K

प्रोडक्ट डिज़ाइनर
Median $105K

यूएक्स डिजाइनर

प्रोडक्ट मैनेजर
Median $130K
कस्टमर सर्विस
Median $60K
मार्केटिंग
Median $82K
बिज़नेस एनालिस्ट
$197K
बिज़नेस डेवलपमेंट
$134K
डेटा एनालिस्ट
$144K
फाइनेंशियल एनालिस्ट
Median $132K
Information Technologist (IT)
$78.4K
मार्केटिंग ऑपरेशन्स
$61.6K
सेल्स
$149K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Median $230K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
$241K
वेंचर कैपिटलिस्ट
$114K
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU

CoStar Group में, RSUs 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (25.00% वार्षिक)

सामान्य प्रश्न

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u CoStar Group je टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $241,200. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u CoStar Group je $132,000.

अन्य संसाधन