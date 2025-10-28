Continental सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Continental में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Hungary Software Engineer के लिए प्रति year HUF 15.17M से Senior Software Engineer के लिए प्रति year HUF 19.75M तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Hungary पैकेज कुल HUF 16.75M है। Continental के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/28/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Associate Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 15.17M
HUF 15.05M
HUF 0
HUF 127K
Senior Software Engineer
HUF 19.75M
HUF 18.93M
HUF 0
HUF 817K
Staff Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
