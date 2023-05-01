कंपनी निर्देशिका
Commonwealth Fusion
Commonwealth Fusion वेतन

Commonwealth Fusion का मध्यक वेतन मैकेनिकल इंजीनियर के लिए $137,200 है। अंतिम अपडेट: 9/8/2025

$160K

मैकेनिकल इंजीनियर
$137K
सामान्य प्रश्न

Commonwealth Fusion में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका मैकेनिकल इंजीनियर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $137,200 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Commonwealth Fusion में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $137,200 है।

