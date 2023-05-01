Commonwealth Fusion वेतन

Commonwealth Fusion में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका मैकेनिकल इंजीनियर at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $137,200 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।