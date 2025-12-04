कंपनी निर्देशिका
Common Room
Common Room सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन

Common Room में औसत सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुल मुआवजा in United States प्रति year $145K से $211K तक है। Common Room के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 12/4/2025

औसत कुल मुआवजा

$165K - $191K
United States
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
$145K$165K$191K$211K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

में करियर स्तर क्या हैं Common Room?

सामान्य प्रश्न

Common Room in United States में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $210,630 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Common Room में सॉफ्टवेयर इंजीनियर भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $145,140 है।

