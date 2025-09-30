कंपनी निर्देशिका
Comcast
Comcast सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर वेतन Greater Denver And Boulder Area में

Comcast में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर मुआवजा in Greater Denver And Boulder Area L4 के लिए प्रति year $206K से L8 के लिए प्रति year $278K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Greater Denver And Boulder Area पैकेज कुल $265K है। Comcast के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L4
Manager
$206K
$153K
$34.7K
$17.9K
L5
Senior Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
Senior Manager II
$248K
$183K
$37.5K
$27.5K
L7
Director
$243K
$198K
$6K
$39.5K
देखें 3 अधिक स्तर
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
वेस्टिंग अनुसूची

15%

वर्ष 1

15%

वर्ष 2

15%

वर्ष 3

15%

वर्ष 4

40%

वर्ष 5

स्टॉक प्रकार
RSU + Options

Comcast में, RSU + Options 5-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 15% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (15.00% वार्षिक)

  • 15% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (15.00% वार्षिक)

  • 15% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (15.00% वार्षिक)

  • 15% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (15.00% वार्षिक)

  • 40% में वेस्ट होता है 5th-वर्ष (40.00% वार्षिक)

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU + Options

Comcast में, RSU + Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर at Comcast in Greater Denver And Boulder Area sits at a yearly total compensation of $315,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर role in Greater Denver And Boulder Area is $215,000.

