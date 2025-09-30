Comcast सॉफ्टवेयर इंजीनियर वेतन Philadelphia Area में

कंपनी निर्देशिका
Comcast में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मुआवजा in Philadelphia Area I के लिए प्रति year $89.6K से Distinguished Engineer के लिए प्रति year $361K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in Philadelphia Area पैकेज कुल $153K है। Comcast के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत वेतन के आधार पर स्तर
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
Engineer 1
I(प्रवेश स्तर)
$89.6K
$86.7K
$1.6K
$1.3K
Engineer 2
II
$119K
$108K
$7.5K
$3.3K
Engineer 3
III
$150K
$123K
$12.7K
$14.1K
Senior Engineer
$169K
$142K
$18.3K
$9K
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
इंटर्नशिप वेतन

वेस्टिंग अनुसूची

15%

वर्ष 1

15%

वर्ष 2

15%

वर्ष 3

15%

वर्ष 4

40%

वर्ष 5

स्टॉक प्रकार
RSU + Options

Comcast में, RSU + Options 5-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 15% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (15.00% वार्षिक)

  • 15% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (15.00% वार्षिक)

  • 15% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (15.00% वार्षिक)

  • 15% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (15.00% वार्षिक)

  • 40% में वेस्ट होता है 5th-वर्ष (40.00% वार्षिक)

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU + Options

Comcast में, RSU + Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



शामिल पदनाम

नया पदनाम जमा करें

मशीन लर्निंग इंजीनियर

बैकएंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर

फुल-स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर

नेटवर्किंग इंजीनियर

क्वालिटी एश्योरेंस (क्यूए) सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेटा इंजीनियर

प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर इंजीनियर

डेवऑप्स इंजीनियर

रिसर्च साइंटिस्ट

सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a सॉफ्टवेयर इंजीनियर at Comcast in Philadelphia Area sits at a yearly total compensation of $360,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the सॉफ्टवेयर इंजीनियर role in Philadelphia Area is $152,000.

