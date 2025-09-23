कंपनी निर्देशिका
Comcast
यहाँ काम करते हैं? अपनी कंपनी का दावा करें
  • वेतन
  • साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट

  • सभी साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट वेतन

Comcast साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट वेतन

Comcast के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/23/2025

औसत कुल मुआवजा

₹619K - ₹720K
India
सामान्य रेंज
संभावित रेंज
₹572K₹619K₹720K₹801K
सामान्य रेंज
संभावित रेंज

₹13.96M

वेस्टिंग अनुसूची

15%

वर्ष 1

15%

वर्ष 2

15%

वर्ष 3

15%

वर्ष 4

40%

वर्ष 5

स्टॉक प्रकार
RSU + Options

Comcast में, RSU + Options 5-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 15% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (15.00% वार्षिक)

  • 15% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (15.00% वार्षिक)

  • 15% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (15.00% वार्षिक)

  • 15% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (15.00% वार्षिक)

  • 40% में वेस्ट होता है 5th-वर्ष (40.00% वार्षिक)

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU + Options

Comcast में, RSU + Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



अन्य संसाधन