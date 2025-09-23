Comcast साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट वेतन

Comcast के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/23/2025
15%
वर्ष 1
15%
वर्ष 2
15%
वर्ष 3
15%
वर्ष 4
40%
वर्ष 5
Comcast में, RSU + Options 5-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
15% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (15.00% वार्षिक)
15% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (15.00% वार्षिक)
15% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (15.00% वार्षिक)
15% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (15.00% वार्षिक)
40% में वेस्ट होता है 5th-वर्ष (40.00% वार्षिक)
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Comcast में, RSU + Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)