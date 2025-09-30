कंपनी निर्देशिका
Comcast
Comcast प्रोजेक्ट मैनेजर वेतन Philadelphia Area में

Comcast में मध्यक प्रोजेक्ट मैनेजर मुआवजा in Philadelphia Area पैकेज प्रति year कुल $135K है। Comcast के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत पैकेज
company icon
Comcast
Technical Project Manager
Philadelphia, PA
प्रति वर्ष कुल
$135K
स्तर
L4
मूल वेतन
$135K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$0
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
7 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Comcast?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
वेस्टिंग अनुसूची

15%

वर्ष 1

15%

वर्ष 2

15%

वर्ष 3

15%

वर्ष 4

40%

वर्ष 5

स्टॉक प्रकार
RSU + Options

Comcast में, RSU + Options 5-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 15% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (15.00% वार्षिक)

  • 15% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (15.00% वार्षिक)

  • 15% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (15.00% वार्षिक)

  • 15% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (15.00% वार्षिक)

  • 40% में वेस्ट होता है 5th-वर्ष (40.00% वार्षिक)

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU + Options

Comcast में, RSU + Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um प्रोजेक्ट मैनेजर na Comcast in Philadelphia Area situa-se numa remuneração total anual de $181,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Comcast para a função de प्रोजेक्ट मैनेजर in Philadelphia Area é $126,880.

अन्य संसाधन