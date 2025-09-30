कंपनी निर्देशिका
Comcast
  • वेतन
  • प्रोडक्ट मैनेजर

  • सभी प्रोडक्ट मैनेजर वेतन

  • United Kingdom

Comcast प्रोडक्ट मैनेजर वेतन United Kingdom में

Comcast में मध्यक प्रोडक्ट मैनेजर मुआवजा in United Kingdom पैकेज प्रति year कुल £56.2K है। Comcast के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/30/2025

औसत पैकेज
company icon
Comcast
Product Manager
London, EN, United Kingdom
प्रति वर्ष कुल
£56.2K
स्तर
-
मूल वेतन
£56.2K
Stock (/yr)
£0
बोनस
£0
कंपनी में वर्ष
3 वर्ष
अनुभव के वर्ष
4 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Comcast?

£121K

नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
इंटर्नशिप वेतन

वेस्टिंग अनुसूची

15%

वर्ष 1

15%

वर्ष 2

15%

वर्ष 3

15%

वर्ष 4

40%

वर्ष 5

स्टॉक प्रकार
RSU + Options

Comcast में, RSU + Options 5-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 15% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (15.00% वार्षिक)

  • 15% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (15.00% वार्षिक)

  • 15% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (15.00% वार्षिक)

  • 15% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (15.00% वार्षिक)

  • 40% में वेस्ट होता है 5th-वर्ष (40.00% वार्षिक)

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU + Options

Comcast में, RSU + Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

The highest paying salary package reported for a प्रोडक्ट मैनेजर at Comcast in United Kingdom sits at a yearly total compensation of £92,737. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Comcast for the प्रोडक्ट मैनेजर role in United Kingdom is £52,769.

