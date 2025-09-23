Comcast प्रोडक्ट मैनेजर वेतन

Comcast में प्रोडक्ट मैनेजर मुआवजा in United States L3 के लिए प्रति year $138K से L8 के लिए प्रति year $436K तक है। मध्यक yearली मुआवजा in United States पैकेज कुल $195K है। Comcast के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/23/2025
स्तर का नाम
कुल
मूल वेतन
स्टॉक
बोनस
L3
$138K
$120K
$10K
$8K
L4
$168K
$140K
$15.7K
$12.5K
L5
$207K
$167K
$15.2K
$25K
L6
$290K
$195K
$46.7K
$48.5K
कंपनी
लेवल नाम
अनुभव के वर्ष
कुल मुआवजा
कोई वेतन नहीं मिला
15%
वर्ष 1
15%
वर्ष 2
15%
वर्ष 3
15%
वर्ष 4
40%
वर्ष 5
Comcast में, RSU + Options 5-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
15% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (15.00% वार्षिक)
15% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (15.00% वार्षिक)
15% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (15.00% वार्षिक)
15% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (15.00% वार्षिक)
40% में वेस्ट होता है 5th-वर्ष (40.00% वार्षिक)
25%
वर्ष 1
25%
वर्ष 2
25%
वर्ष 3
25%
वर्ष 4
Comcast में, RSU + Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:
25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)
25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)
25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)