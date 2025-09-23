Comcast मैनेजमेंट कंसल्टेंट वेतन

Comcast में औसत मैनेजमेंट कंसल्टेंट कुल मुआवजा in Austria प्रति year €44.1K से €64.3K तक है। Comcast के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/23/2025

औसत कुल मुआवजा €50.6K - €57.7K Austria सामान्य रेंज संभावित रेंज €44.1K €50.6K €57.7K €64.3K सामान्य रेंज संभावित रेंज

वेस्टिंग अनुसूची मुख्य वैकल्पिक 1 15 % वर्ष 1 15 % वर्ष 2 15 % वर्ष 3 15 % वर्ष 4 40 % वर्ष 5 स्टॉक प्रकार RSU + Options Comcast में, RSU + Options 5-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 15 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 15.00 % वार्षिक )

15 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 15.00 % वार्षिक )

15 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 15.00 % वार्षिक )

15 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 15.00 % वार्षिक )

40 % में वेस्ट होता है 5th - वर्ष ( 40.00 % वार्षिक ) 25 % वर्ष 1 25 % वर्ष 2 25 % वर्ष 3 25 % वर्ष 4 स्टॉक प्रकार RSU + Options Comcast में, RSU + Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं: 25 % में वेस्ट होता है 1st - वर्ष ( 25.00 % वार्षिक )

25 % में वेस्ट होता है 2nd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 3rd - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

25 % में वेस्ट होता है 4th - वर्ष ( 2.08 % मासिक )

में वेस्टिंग शेड्यूल क्या है Comcast ?