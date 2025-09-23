Comcast बिज़नेस डेवलपमेंट वेतन

कंपनी निर्देशिका
Comcast में मध्यक बिज़नेस डेवलपमेंट मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $285K है। Comcast के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 9/23/2025

औसत पैकेज
company icon
Comcast
Business Development
hidden
प्रति वर्ष कुल
$285K
स्तर
-
मूल वेतन
$225K
Stock (/yr)
$10K
बोनस
$50K
कंपनी में वर्ष
2 वर्ष
अनुभव के वर्ष
9 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं Comcast?

$160K

नवीनतम वेतन सबमिशन
जोड़ेंकंपेंसेशन जोड़ेंवेतन जोड़ें

कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
वेस्टिंग अनुसूची

15%

वर्ष 1

15%

वर्ष 2

15%

वर्ष 3

15%

वर्ष 4

40%

वर्ष 5

स्टॉक प्रकार
RSU + Options

Comcast में, RSU + Options 5-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 15% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (15.00% वार्षिक)

  • 15% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (15.00% वार्षिक)

  • 15% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (15.00% वार्षिक)

  • 15% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (15.00% वार्षिक)

  • 40% में वेस्ट होता है 5th-वर्ष (40.00% वार्षिक)

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

स्टॉक प्रकार
RSU + Options

Comcast में, RSU + Options 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)



सामान्य प्रश्न

Comcast in United States में बिज़नेस डेवलपमेंट के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $345,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Comcast में बिज़नेस डेवलपमेंट भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $265,000 है।

