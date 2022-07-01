कंपनी निर्देशिका
Collectors वेतन

Collectors का वेतन निम्न स्तर पर टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर के लिए प्रति वर्ष कुल मुआवजे में $149,250 से उच्च स्तर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर के लिए $450,000 तक है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Collectors. अंतिम अपडेट: 10/13/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $179K
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर
Median $450K
मार्केटिंग
$201K

प्रोडक्ट मैनेजर
$294K
टेक्निकल प्रोग्राम मैनेजर
$149K
वेस्टिंग अनुसूची

25%

वर्ष 1

25%

वर्ष 2

25%

वर्ष 3

25%

वर्ष 4

Collectors में, स्टॉक/इक्विटी अनुदान 4-वर्षीय वेस्टिंग अनुसूची के अधीन हैं:

  • 25% में वेस्ट होता है 1st-वर्ष (25.00% वार्षिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 2nd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 3rd-वर्ष (2.08% मासिक)

  • 25% में वेस्ट होता है 4th-वर्ष (2.08% मासिक)

सामान्य प्रश्न

Collectors में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $450,000 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Collectors में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $201,000 है।

