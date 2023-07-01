कंपनी निर्देशिका
Cognito Health
Cognito Health वेतन

Cognito Health का मध्यक वेतन सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए $140,000 है। Levels.fyi गुमनाम और सत्यापित वेतन एकत्र करता है Cognito Health. अंतिम अपडेट: 9/5/2025

$160K

सॉफ्टवेयर इंजीनियर
Median $140K
सामान्य प्रश्न

Cognito Health में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $140,000 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Cognito Health में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $140,000 है।

अन्य संसाधन