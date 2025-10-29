कंपनी निर्देशिका
CNA Insurance
CNA Insurance एक्चुअरी वेतन

CNA Insurance में मध्यक एक्चुअरी मुआवजा in United States पैकेज प्रति year कुल $155K है। CNA Insurance के कुल मुआवजा पैकेज के लिए आधार वेतन, स्टॉक और बोनस का विवरण देखें। अंतिम बार अपडेट किया गया: 10/29/2025

औसत पैकेज
company icon
CNA Insurance
Actuary
Chicago, IL
प्रति वर्ष कुल
$155K
स्तर
Actuarial Consultant
मूल वेतन
$141K
Stock (/yr)
$0
बोनस
$14.1K
कंपनी में वर्ष
1 वर्ष
अनुभव के वर्ष
5 वर्ष
में करियर स्तर क्या हैं CNA Insurance?
नवीनतम वेतन सबमिशन
कंपनी

स्थान | दिनांक

लेवल नाम

टैग

अनुभव के वर्ष

कुल / कंपनी में

कुल मुआवजा

बेस | स्टॉक (वार्षिक) | बोनस
कोई वेतन नहीं मिला
सामान्य प्रश्न

CNA Insurance in United States में एक्चुअरी के लिए रिपोर्ट किया गया सबसे अधिक भुगतान वाला सैलरी पैकेज $228,000 के वार्षिक कुल मुआवजे पर है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
CNA Insurance में एक्चुअरी भूमिका in United States के लिए रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $151,700 है।

